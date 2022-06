FOTOD JA BLOGI | Liina Kersna jätkab ministrina, umbusaldusavaldus kukkus läbi

Kersna umbusaldamise taga oli EKRE ja Keskerakond. „Liina Kersna on riigihangete teostamise nõudeid rikkudes pannud toime võimaliku kuriteo, tekitanud riigile majanduslikku kahju, loonud põhjendamatuid eelistusi ühele konkreetsele ettevõttele, halvendanud ettevõtluskliimat ja Eesti riigi usaldusväärsust,“ pahandavad umbusaldajad.

Rahandusministeerium on algatanud Liina Kersna suhtes väärteomenetluse.

Reformierakonna ministrite ehk vähemusvalitsuse tänane seisukoht näitab, et nad on kindlad, et Kersna umbusaldamine läbi ei lähe.