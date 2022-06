VIDEO ja FOTOD | Lõpuks ometi! Scholz, Macron ja Draghi saabusid hambuni relvastatud kaitsjate saatel Kiievisse

Euroopa Liidu kolme suurima riigi liidrite visiiti on organiseeritud nädalaid. Kõik nad püüavad tõrjuda kriitikat Ukraina nõrga toetamise aadressil. Scholzi süüdistatakse soovimatuses Ukrainale raskerelvi anda ja Macron on tekitanud pahameelt oma jutuga, et Venemaa presidendil Vladimir Putinil peab laskma näo säilitada ja et Venemaad ei tohi alandada.

Ukraina raudtee-ettevõtte Ukrzaliznõtsja juhatuse esimees Oleksandr Kamõšin teatas Telegramis, et Scholz, Macron ja Draghi saabusid Kiievisse.

„Minu jaoks oli see täna juba kolmas öö järjest rongis. Aga rongis ei veetnud tänast ööd mitte ainult mina,“ teatas Kamõšin.

„Saksamaa kantsler Olaf Scholz, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Itaalia peaminister Mario Draghi soovivad edukat hommikut meie diplomaatilisest rongist,“ teatas Ukrzaliznõtsja oma Telegrami kanalis.

„See on tähtis hetk. See on ühtsuse sõnum, mille me saadame ukrainlastele, toetuse sõnum, et rääkida nii olevikust kui ka tulevikust, sest lähinädalad, nagu me teame, saavad olema väga keerulised,“ ütles Macron pärast saabumist.

„Me oleme siin, me oleme keskendunud, me ühineme president Zelenskõiga, et minna sõjakohta, kus on toimunud tapatalgud,“ lisas Macron.

Prantsuse telekanali BFM TV teatel lähevad riigijuhid Irpini, kus Ukraina teatel mõrvasid Vene sõjaväelased tsiviilisikuid.