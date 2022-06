FOTOD | Lõpuks ometi! Olaf Scholz, Emmanuel Macron ja Mario Draghi külastavad täna Kiievit

Euroopa Liidu kolme suurima riigi liidrite visiiti on organiseeritud nädalaid. Kõik nad püüavad tõrjuda kriitikat Ukraina nõrga toetamise aadressil. Scholzi süüdistatakse soovimatuses Ukrainale raskerelvi anda ja Macron on tekitanud pahameelt oma jutuga, et Venemaa presidendil Vladimir Putinil peab laskma näo säilitada ja et Venemaad ei tohi alandada.