OTSEBLOGI | Ukraina väejuht Zalužnõi: jätkub ränk võitlus Luhanski oblasti pärast, vastane ründab korraga üheksast suunast

Zalužnõi sõnul on Vene okupandid koondanud oma peamised löögijõud Luhanski oblasti põhjaossa. „Pealetungi viiakse läbi lõunast põhja Popasna-Komõšuvahha ja edasi Lõssõtšanski, Popasna-Mõkolajivka ja Popasna-Berestove suundadel, põhjast lõunasse Bohorodõtšne-Slovjanski ja Izjumi-Slovjanski suundadel, allpool Popasna-Svitlodarski suunal, idast läände Sjevjerodonetski-Lõssõtšanski suunal ning ka Metjolkino, Toškivka-Komõsuvahha suundadel,“ teatas Zalužnõi.

„Sjevjerodonetsk on Luhanski oblasti kaitseoperatsiooni süsteemis võtmetähtsusega punkt. Seda linna ei saa teisiti vaadelda. Kõik, kes täna rivis on, on kangelased,“ teatas Zalužnõi.