OTSEBLOGI | Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia lubasid Ukrainale teed Euroopa Liitu

Arahhamia ütles, et Ukrainal on puudu relvastusest ja laskemoonast, et olla Venemaaga võrdväärne „21. sajandi ühes suuremas võitluses“. „Meil on inimesed, kes on välja õpetatud ründama, vastu ründama, aga me vajame selleks relvi,“ ütles Arahhamia.

Täna on Kiievis Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Itaalia peaminister Mario Draghi.

Euroopa Liidu kolme suurima riigi liidrite visiiti on organiseeritud nädalaid. Kõik nad püüavad tõrjuda kriitikat Ukraina nõrga toetamise aadressil. Scholzi süüdistatakse soovimatuses Ukrainale raskerelvi anda ja Macron on tekitanud pahameelt oma jutuga, et Venemaa presidendil Vladimir Putinil peab laskma näo säilitada ja et Venemaad ei tohi alandada.

Jätkub ränk võitlus Luhanski oblasti pärast ja okupandid püüavad rünnata korraga üheksast suunast, teatas Facebookis Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi.

Zalužnõi sõnul on Vene okupandid koondanud oma peamised löögijõud Luhanski oblasti põhjaossa. „Pealetungi viiakse läbi lõunast põhja Popasna-Komõšuvahha ja edasi Lõssõtšanski, Popasna-Mõkolajivka ja Popasna-Berestove suundadel, põhjast lõunasse Bohorodõtšne-Slovjanski ja Izjumi-Slovjanski suundadel, allpool Popasna-Svitlodarski suunal, idast läände Sjevjerodonetski-Lõssõtšanski suunal ning ka Metjolkino, Toškivka-Komõsuvahha suundadel,“ teatas Zalužnõi.

„Sjevjerodonetsk on Luhanski oblasti kaitseoperatsiooni süsteemis võtmetähtsusega punkt. Seda linna ei saa teisiti vaadelda. Kõik, kes täna rivis on, on kangelased,“ teatas Zalužnõi.

Ukrainas on kadunuks jäänud kaks USA vabatahtlikku ja kardetakse, et Venemaa on nad vangi võtnud