Tallinna linnavolikogu arutab opositsioonierakondade esitatud punamonumentide linnaruumist teisaldamise ettepanekut

„Venemaa võimude tegevust ja nende rahastatud mõjutustegevust arvestades tuleb nii Tallinnas kui üle kogu Eesti leida okupatsiooniikoonidele sobiv koht. Soovitavalt muuseumis, et kurjus oleks varustatud ülevaatega, mida need kipspead ja -plaadid Eesti ja vaba maailma rahvaste jaoks ajaloos õigupoolest tähendasid,“ sõnas Michal.

„Need monumendid oleks pidanud juba ammu teisaldama. Ausalt öeldes on veider, et selleks peab opositsioon eelnõu tegema, et midagi liikuma hakkaks, teistes riikides on vabatahtlikult puhastus tehtud,“ lausus EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas.