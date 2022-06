Vene õigeusku kritiseerinud Tartu preestermunk visati kirikust välja. Munk: kristlik kirik on inimkonda alt vedanud

Kas teile tundub, et kristlik kirik on inimkonda alt vedanud?

Tulevikus, kui kirjutatakse ajalooraamatuid, siis neis seisab, et praegune sõda algas 2014, aga nüüd on üleüldine sõda ja seda on õnnistanud Vene õigeusu kirik. Hiljem kirjutatakse suuremas ülevaates, et kristlik kirik õnnistas sõda aastal 2022, 24. veebruaril.