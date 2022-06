Millal lõpeb protseduuriliste küsimuste farss? Hanno Pevkuri sõnul on seda juba pikalt plaanitud

„Tegemist oli päris põhjalike muudatustega, millest suur osa olid tehnilised, kuid muudatuste sisuline osa oli see, millega teised fraktsioonid ei olnud nõus. Muuhulgas piirati kõnede aega, võeti ära võimalus võtta vaheaegu, piirati individuaalsete saadikute õigusi, andes suuremad õigused komisjonidele, mis on alati koalitsiooni kontrolli all, või ka fraktsioonidele,“ loetleb pakutud muudatusi Helme, kelle hinnangul oli nende kogu idee piirata opositsiooni võimalusi ennast riigikogus nähtavaks ja kuuldavaks teha.

“Selleks peab olema reformierakondlikult upsakas, et uskuda, nagu sa ei satuks kunagi opositsiooni ja reeglid võibki teha nii, et need töötavad ainult võimuerakondade mugavuse heaks. Tegelikult on tänased reeglid välja kujunenud pikkade aastate jooksul erakondade kogemusest, et ka opositsioonil peavad olema oma relvad, sest iga erakond mõistab, et ta satub vahel ka opositsiooni.“