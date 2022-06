Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab ahvirõugete ennetamiseks vaktsineerida haigestunute lähikontaktseid

„Maist alates on tuvastatud ahvirõugete nakkusjuhtumeid paljudes Euroopa Liidu riikides, sealhulgas meie naaberriikides Lätis ja Soomes. Kuigi varem ei ole haigus Eestisse jõudnud, peame selleks valmis olema,“ ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann. „Nakkuskollete ohjamisel on oluline haigusjuhtude kiire diagnoosimine, haigestunute teavitamine, nõustamine ja isoleerimine ning lähikontaktsete operatiivne tuvastamine ja vajadusel vaktsineerimine. Eesti terviseamet on koostöös Eesti infektsioonhaiguste seltsi ja riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoniga koostamas täpsemaid juhiseid haigusjuhtude ja lähikontaktsete käsitluseks.“