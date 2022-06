Kallas vastas seepeale, et riigikogu liikmetel on alati võimalus teda umbusaldada, sest selleks on riigikogu saadikutel võimekus olemas. „Minu jaoks tegelikult ainuke küsimus on riigikogu esimees [Jüri Ratas], keda näiteks te ei saa maha võtta, kui parlamendi enamus muutub. Tema võibolla võiks tagasi astuda,“ ütles Kallas.