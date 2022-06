FOTO | Politsei otsib Tallinnas kadunud 80-aastast Irinat

Täna hommikul kella 9.30 paiku lahkus Irina oma Lasnamäe Ümera tänava kodust ja ei ole tagasi naasnud. Vanaproual on probleeme mäluga, mistõttu vajab ta abi kodutee leidmisega.

Ta on 155 cm pikk, tüsedama kehaehitusega ja tal on halli värvi juuksed. Irina kannab prille ja kodust lahkudes oli tal seljas helesinine öösärk ning halli värvi jope. Jalas on tal musta värvi kingad ja peas musta värvi barett.