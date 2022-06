Macron: me teeme kõik, et Venemaa peatada, aga lõpuks peab Ukraina Venemaaga läbirääkimisi pidama

Macron saabus eile kolmepäevasele ringreisile Ukraina naaberriikidesse. Kahe diplomaatilise allika sõnul on võimalik, et homme suundub Macron koos Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholzi, Itaalia peaministri Mario Draghi ja Rumeenia presidendi Klaus Iohannisega Kiievisse, vahendab Reuters.

Macron on sattunud Ukraina ja Ida-Euroopa liitlaste kriitika alla Ukraina ebamäärase toetamise tõttu sõjas Venemaaga. Prantsuse võimud on püüdnud viimastel päevadel oma sõnumeid karmistada ja ka Macron näis eile õhtul Prantsuse vägesid külastades tugevamaid sõnu kasutavat.

„Me teeme kõik, et peatada Venemaa sõjajõud, et aidata ukrainlasi ja nende armeed, ning jätkame läbirääkimisi,“ ütles Macron Rumeenia sõjaväebaasis.

Macron on viimastel nädalatel korduvalt öelnud, et on oluline Venemaad mitte „alandada“, et pärast lahingutegevuse lõppu leitaks diplomaatiline lahendus. Samuti on Macron hoidnuid kommunikatsioonikanaleid Kremliga avatuna.