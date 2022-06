VIDEO | Ukraina teleuudised: Eesti kodanik Maksim lahkus „NATO armeest“ Ukraina kaitsjaid välja õpetama

Maksim tunnistab, et pärast „NATO armeest“ lahkumist kaotas ta õiguse sõjaväepensionile, aga lisab, et sellest ei ole midagi, sest Ukrainas kaotavad inimesed kodusid.

„Annan neile (Ukraina sõjaväelastele – toim) edasi vähemalt tuleettevalmistust, taktikat. Püüan neid õpetada võimalikult palju koordineerima oma tegevust teiste üksustega. See on venemaalaste probleem, et nad ei ole üldse koordineeritud. See on lihtsalt mass, mis pressib toore jõuga,“ ütleb Maksim.