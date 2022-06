CNN: Lääne luureametnike sõnul on sõda Ukrainas jõudnud pöördelisse hetke

See pöördeline hetk võib seni Ukrainat ühe suurenavate kulude ja kahju juures nende oma majandusele aitavatele Lääne valitsustele peale sundida tõsiseid otsuseid.

USA kaitseminister Lloyd Austin juhib täna ligi 50 riigi töögrupi istungit, kus USA loodab kuulda rohkem teateid relvade ja sõjatehnika saatmise kohta Ukrainale, teatas üks USA kõrgetasemeline riigikaitseametnik. Ukraina esindajad on väljendanud pahameelt elutähtsa relvastuse teosammul rindele jõudmise üle ning on väljendanud hirmu, et Lääne otsustavus võib otsustaval hetkel järele anda.

„Ma arvan, et ollakse jõudmas punkti, kus üht või teist poolt saadab edu,“ ütles NATO kõrge ametnik. „Kas venelased jõuavad Slovjanskisse ja Kramatorskisse või ukrainlased peatavad nad siin. Ja kui ukrainlased suudavad siin liini hoida selle hulga vägede vastu, siis see loeb.“

Lääne ametnike sõnul on olemas kolm võimalikku stsenaariumi.

Venemaa võib jätkata järjest edasi liikumist kahes võtmetähtsusega idaoblastis. Või võivad rindejooned paigale jääda patiseisus, mis kestab kuid või aastaid, mis viib tohutute ohvriteni mõlemal poolel ja aeglaselt kulgeva kriisini, mis kurnab jätkuvalt maailma majandust.

On ka ametnike arvates kõige vähem tõenäoline stsenaarium: Venemaa defineerib ümber oma eesmärgid sõjas, teatab, et on saavutanud võidu, ja püüab korraldada lahingutegevuse lõppemise. Praegu tundub see stsenaarium allikate sõnul olevat vaid veidi enamat soovmõtlemisest.

Kui Venemaa suudab konsolideerida osa edusammudest idas, kardavad USA ametnikud üha rohkem, et Venemaa president Vladimir Putin võib lõpuks suuta kasutada seda territooriumi Ukrainas edasi tungimiseks.

„Ma olen kindel, et kui Ukraina ei ole piisavalt tugev, lähevad nad edasi,“ hoiatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teisipäeval. „Me oleme neile oma tugevust näidanud. Ja on tähtis, et seda tugevust näitaksid koos meiega ka meie Lääne partnerid.“

Lääne sõjaline abi peab Zelenskõi sõnul tulema kiiremini.