„Me ainult alustasime Leedust. Ja on selge, miks – Leedu on Vene Föderatsioonile ohtlikum olukorra mõttes, mis on seotud Kaliningradi oblasti ning vastasseisuga NATO ja USA-ga. Seetõttu on praegu tähtsam Leedu, aga see ei tähenda, et me temaga peatuksime,“ ütles Fjodorov propagandakanalile Sputnik Latvija.