Küsitlus: elukalliduse tõus sunnib eurooplasi pooldama pigem sõja kiiret lõppu kui õiglust Ukrainale

Küsitlus üheksas Euroopa Liidu liikmesriigis – Hispaanias, Itaalias, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Rumeenias, Saksamaal ja Soomes – ning Suurbritannias läbi viidud küsitlus näitas, et toetus Ukrainale on endiselt tugev, aga mured on nihkunud konflikti laiemate mõjude juurde.