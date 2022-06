OTSEBLOGI | Zelenskõi: Ukraina väed avaldavad lõunas survet Hersoni vabastamiseks, aga Harkivi oblastis ja Donbassis on valusaid kaotusi

„Möödunud ööpäevaga lahingus Donbassi pärast kardinaalseid muudatusi ei toimunud. Kõige rängemad lahingud on Sjevjerodonetskis ning kõigis linnades ja kogukondades selle ümbruses nagu ennegi. Kaotused on kahjuks valusad. Aga tuleb vastu pidada. See on meie riik. Vastu pidada just seal, Donbassis, on eluliselt tähtis. Mida rohkem kaotusi kannab vaenlane just seal, seda vähem jõudu tal jääb, et agressiooni jätkata. Seetõttu on Donbassi suund võtmetähtsusega, et määrata ära see, kes hakkab lähinädalatel domineerima,“ ütles Zelenskõi.