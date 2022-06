Läti teisaldab punamonumendi. Surnud maetakse kalmistule

„See on praegu ehitusala, kus need tööd lähevad väga sujuvalt ja dünaamiliselt, nii et see on tarastatud. Loomulikult on selle tööga seoses kära. Seetõttu on praegu kõik aiaga piiratud ja me ei lähe sinna sisse, sest siis peavad kõik olema varustatud kõigi turvavahenditega,“ ütles Jekabpilsi omavalitsuse esimees Ravis Ragainis.