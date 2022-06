Ekspressi advokaat: ka põhiseadus lubab ajakirjandusvabadust piirata. Selleks peavad olema väga kaalukad põhjused

Tallinna Ringkonnakohtu määrus on kooskõlas kehtiva õiguse ja kohtupraktikaga. Ka põhiseadus võimaldab ajakirjandusvabadust piirata, kuid selleks peavad esinema konkreetsed ja väga kaalukad põhjused.

Ringkonnakohus rõhutas, et kui prokuratuur tulevikus keeldub avaldamiseks loa andmisest, peab keelduv otsus olema prokuratuuri poolt veenvalt põhjendatud. Trahvimine saab olla äärmuslik meede, mitte lihtsalt formaalse kohustuse täitmata jätmise tulem.

Ringkonnakohus jagas meie muret, et loa küsimise regulatsiooni tagajärjeks ei saa kujuneda prokuratuuri monopool andmete avaldamise üle otsustamisel. Elame-näeme.

Ringkonnakohtu määrus põhjendab mõlema poole huve ja on meie hinnangul tasakaalus. Diskussioon teemal, kas loakohustus kui selline, on vajalik ja põhiseaduslik, on edaspidise seadusandliku diskussiooni teema.