Guardian: Türgi on valmis Soome NATO liikmeks saamist üle aasta edasi lükkama: me väärime rohkem austust

Guardiani sõnul ütles Akif Cagatay Kilic, president Recep Tayyip Erdogani erakonda esindav parlamendiliige ja väliskomisjoni esimees, et nad on valmis blokeerima Rootsi ja Soome liikmelisuse vähemalt aastaks, kui see on vajalik. „Türgil on NATO suuruselt teine armee ja ta on andnud Ukrainale kaitseks droone. Me väärime rohkem austust,“ ütles Kilic.

Kilic lisas, et Türgi austab oma kohustusi ja vastutust kaitseliidus. Ta ütles, et riik nõuab oma teistelt liitlastelt vastastikkust. „Mida nad [Soome ja Rootsi] saavad teha? Nad on kaitsnud terroristlikke organisatsioone, mis tapavad minu rahvast, põlgavad minu piire, kujutavad endast eksistentsiaalset ohtu minu riigile. Ainus asi, mida me nõuame, on see, et ei tehtaks mingeid erimeelsusi. Terroristlik organisatsioon on terroristlik organisatsioon,“ ütles Kilic.