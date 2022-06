Aleksei Navalnõi viidi kolooniast IK-2 teadmata kohta

„Probleem teise kolooniasse üleviimisega ei ole ainult selles, et range režiimiga koloonia on märksa hirmsam. Kogu selle aja, kui me ei tea, kus Aleksei on, on ta üksi silmitsi süsteemiga, mis on juba püüdnud teda tappa. Seetõttu on praegu peamine ülesanne ta võimalikult kiiresti leida,“ kirjutas Jarmõš.