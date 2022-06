Soome Kotka linn kolib sõpruslinnalt Tallinnalt saadud Lenini tänavalt muuseumi

Ausammas on aastate jooksul korduvalt vandalismi ohvriks langenud ja seda on soditud.

Kotkas algas arutelu ausamba tuleviku üle juba enne Venemaa kallaletungi Ukrainale, aga see aktiviseerus tänavu kevadel.

Kotka Lenini ausamba kõrvaldamiseks on algatusi tehtud nii linnavolikogu kui ka kodanike poolt. Põhjenduseks öeldi, et ausammas tuleks paigutada maakonnamuuseumi, sest see haavab Nõukogude Liidu kuritegude ohvrina hukkunud inimeste mälestust.