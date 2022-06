Uuring: eurooplaste lõhe Ukraina osas läheb selgemaks. Üks leer keskendub õiglusele, teine rahule

Autorid Mark Leonard ja Ivan Krastev märgivad siiski, et kõikjal Euroopas peetakse sõja süüdlaseks ja rahu peamiseks takistajaks Venemaad. Nii leiab ligi kolmveerand kõigist vastanuist. Samuti on enamik eurooplasi nõus, et Moskvaga sidemete vähendamine on õige tegu. Rahuleer tunneb muret, et nende valitsus seab Venemaa esimesele kohale ja ei pööra tähelepanu teistele olulistele teemadele nagu inflatsioon ja elukallidus. Samas on eurooplased nõus vähendama sõltuvust Vene naftast ja gaasist, isegi kui see tähendab EL-i seniste kliimaeesmärkide ohverdamist.