Zelenskõi: Scholz ei tohiks püüda teha spagaati Ukraina ja Venemaa vahel

„Meil on vaja kantsler Scholzilt kindlust, et Saksamaa toetab Ukrainat,“ ütles Zelenskõi. „Tema ja tema valitsus peavad otsustama: ei tohi püüda teha spagaati Ukraina ja suhete vahel Venemaaga.“

Scholz peaks Zelenskõi arvates olema oma suhetes Ukrainaga kindlam.

Saksamaa kantsler peab võtma seisukoha, mitte otsima, kus see kõige vähem suhteid Venemaa ja Ukrainaga kahjustab, rääkis Zelenskõi, kelle sõnul on selline lähenemine vale.

Zelenskõi sõnul on tähtis, et Scholz külastaks sõja ajal Kiievit, aga mitte niisama fotode tegemiseks, vaid Zelenskõi loodab seejuures saada rohkem toetust Ukraina kaitsele, aga ka Euroopa Liidu kandidaatriigi staatust. Samuti tahab Zelenskõi sanktsioonide karmistamist Venemaa vastu.

Zelenskõi ütles, et Saksamaa ja Prantsusmaa toetasid Ukrainat väidetavalt poliitiliselt ja retooriliselt, „aga siis, sõja alguses, ei vajanud me poliitikat, vaid abi“.

Zelenskõi sõnul viis Venemaa rünnakuni ainult see, et Ukraina näis kaitsetu. Sõda saab Zelenskõi sõnul lõppeda ainult siis, kui Ukraina on tugevnenud ja Venemaa nõrgenenud.

Küsimusele, kas rahu saavutamiseks on mõeldavad Ukraina territooriumi loovutused, vastas Zelenskõi: „Me oleme omal maal, see on meie rahvas, see on meie territoorium ja teeb väga haiget inimesi kaotada, see on nii, aga me kaotame kõik, kui me selles sõjas Venemaale kaotame.“

„Ma ei püüa kuidas iganes kokkuleppele jõuda, me teame täpselt, mida me teeme, ma rõhutan, et meil ei ole kahtlustki, et me oleme ainult siis valmis läbirääkimisi pidama, kui teine pool on valmis sõda lõpetama. Meil ei ole aega läbirääkimisteks, mis midagi ei anna,“ ütles Zelenskõi.