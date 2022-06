VIDEO | Ukraina ja Venemaa vahetasid taas surnukehasid, kuid sõdurite tuvastamine võtab mitu kuud

Žorini sõnul on Venemaalt praeguseks kätte saadud 220 Azovstalis hukkunu surnukehad. Kui esimese vahetuse käigus sai kumbki pool 160 surnukeha, siis hiljuti toimus ka teine vahetus, mille käigus toimetati koju veel 60 langenud sõdurit. „Kui ma ei eksi, siis on tegemist suurima surnukehade vahetusega selle sõja jooksul,“ lausus Azovi polgu endise komandör Reutersi vahendusel.

Pärast surnukehade vahetust saab alguse aga isikute tuvastamine, mis võib võtta aga kuid. „Fakt on see, et enamik neist kehadest on väga halvas seisukorras ja näiteks visuaalselt on neid võimatu tuvastada,“ rääkis Žorin. Isikute tuvastamisel kasutatakse DNA-testi ning sõjaväelaste vormiriietust ja sümboolikat.