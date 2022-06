EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas ütles Delfile, et EKRE ei plaani kindlasti parlamenti lõhestavalt perehüvitiste eelnõult allkirju tagasi võtta.

Ta lisas, et kui Isamaa peaks Reformierakonna survel võtma eelnõult allkirjad tagasi, siis oleks see „piinlik lugu“. Põlluaasa sõnul aga jääks eelnõu siiski vaatamata allkirjade ära võtmisele menetlusse, sest eelnõul oleks nii EKRE kui Keskerakonna jätkuv toetus. Tema sõnul on EKRE valmis kulutama Reformierakonna obstruktsioonile kasvõi terve suve.