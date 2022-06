Politoloog: koalitsioonikõnelustel käiakse välja punased jooned, mis tegelikult on õrnroosad

Kilp tõdes, et valmisolek koalitsiooni moodustamiseks on kõigil kolmel erakonnal olemas. Ta märkis, et läbirääkimised võivad oodatust kauem aega võtta, aga lõpuks võiks kompromissina valmida koalitsioonilepe, mida kõik erakonnad enda omaks tunnistavad. „Pigem on hea, kui sotsid ja Isamaa annavad praegu märku, mis on nende jaoks olulisemad asjad, milles nad järgi ei taha anda. Ja et sama teeks ka Reformierakond,“ ütles Kilp.