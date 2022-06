Amnesty süüdistab Venemaad kobarlaskemoona kasutamises Harkivis: surm mänguväljakutel ja humanitaarabijärjekorras

Amnesty leidis tõendeid, et Vene väed on korduvalt kasutanud kobarlaskemoona 9N210/9N235 ja hajutatavaid miine, mis mõlemad on rahvusvaheliste kokkulepetega keelatud oma valimatu mõju tõttu.

„Harkivi inimesed on viimastel kuudel kogenud valimatute rünnakute turmtuld, mis on tapnud ja vigastanud sadu tsiviilisikuid,“ ütles Amnesty esindaja Donatella Rovera. „Inimesi on surma saanud nende kodudes ja tänavatel, mänguväljakutel ja kalmistutel, järjekorras humanitaarabi saamiseks või toitu ja ravimeid ostes. Laialdaselt keelatud kobarlaskemoona korduv kasutamine on šokeeriv ja veel üks märk täielikust hoolimatusest tsiviilisikute elude vastu. Nende kohutavate rünnakute eest vastutavad Vene väed tuleb oma tegevuse eest vastutusele võtta ning ohvrid ja nende perekonnad peavad saama täiemahulisi reparatsioone.“