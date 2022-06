Kas võimuliit ikka tuleb? Reformierakond ja Isamaa jätkavad täna riigikogus raevukat võitlust perehüvitiste üle

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles Delfile, et: „Nagu algusest peale oleme öelnud, on meie eesmärk arutada perede toetamist sisuliselt.“ Võrklaeva sõnul on oluline ühtpidi vaadata perehüvitiste seaduseelnõu sisu, sh mis huvigruppide ja ekspertide nõuanded. Poliitiliselt poolelt on tema sõnul oluline saavutada kokkulepe, kuid riigi poolelt oluline leida rahalised vahendid, vaadates kõiki vajadusi koos, nagu õpetajate palk, eesti keelsele haridusele üleminek, kõrghariduse rahastamine, julgeolek, toimetuleku toetamine jne.