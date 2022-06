Kas võimuliit ikka tuleb? Reform ja Isamaa jätkavad täna riigikogus raevukat võitlust perehüvitiste üle

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles ERR-ile , et seni, kuni Isamaa ja sotsidega ei ole peretoetuste eelnõu edasises menetlemises kokku lepitud, jätkab Reformierakond selle takistamist riigikogus.

Isamaa peasekretär Priit Sibul kinnitas Delfile, et vaatamata koalitsioonikõnelustele on Isamaal plaan jätkata perehüvitiste toetuse eelnõuga. Erakonna eesmärk on eelnõu edasi menetlemine ning lõpuks vastuvõtmine riigikogus. Eelnõu tagasivõtmist ega olulisel määral muutmist erakond kindlasti ei plaani.