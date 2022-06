OTSEBLOGI | Haidai: Sjevjerodonetskis võideldakse kohati mitte tänavate, vaid üksikute majade pärast

„Lahingud on niivõrd rasked, et ööpäeva jooksul võib võitlus käia mitte tänava, vaid ühe korrusmaja pärast,“ ütles Haidai.

„Sjevjerodonetski suunal viis vaenlane suurtükiväe toetusel läbi rünnakutegevust Sjevjerodonetski linnas, saavutas osalist edu, tõrjus Ukraina relvajõudude üksused kesklinnast välja ja lahingutegevus jätkub. Suurtükivägi andis tuld kaitsejõudude positsioonidele Lõssõtšanski, Sjevjerodonetski ja Toškivka piirkonnas,“ öeldakse teates.

Inimõigusteorganisatsioon Amnesty International teatab, et Harkivis on Venemaa valimatu tule tõttu hukkunud sadu tsiviilisikuid, kusjuures on kasutatud laialdaselt keelatud kobarlaskemoona ja ebatäpseid rakette.