Isamaa otsustas uue võimuliidu loomise kõnelusi alustada Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega. Visalt levib aga kahtlus, et tegu on vaid näitemänguga, Isamaal on plaanis pill lõhki ajada ja lõpuks ikka Keskerakonna ja EKRE-ga leivad ühte kappi panna. Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu räägib esmaspäeval kell 12 algavas otsesaates, kuidas asjad edenevad.