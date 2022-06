VILJA KÜSIB | Urmas Reinsalu: lapsed sünnivad armastusest

Ministreid löödi minema kohe hulgi. Isamaal on põhimõtted, mille alusel valitsusse minna. Siis on küsimus poliitikates, ja küll tulevad ka personaalia küsimused. Volikogus me seda tüüpi küsimusi ei arutanud.

Miks kahtlustatakse teid pidevalt selles, et mängite oravate ja sotside närvidel seni, kuni need üles ütlevad, siis ütlete – oih, näete, proovisime, aga ei tulnud välja – ja siis teete ikka Ekreikke valitsuse?

Eks seda kahtlust, et teoksil on mingi salakokkulepe, võimendasid konkurendid. See liikus juba enne, kui praegune valitsus omadega õhtul oli, ja see ei vastanud tõele. Eks meedial on ka omad hoiakud olnud selles küsimuses. Lennart Meri ütles ka, et ajakirjandus käitub nagu poliitiline partei, tõsi küll, see oli juba inimpõlv tagasi.

Kas me käsitleme neid läbirääkimise heauskselt? Vastus on jaatav. Kas me oleme lootusrikkad, et need päädivad kvaliteetse tulemusega? Jah, me oleme. Kolmandaks, kas me peame paralleelläbirääkimisi või on teki all mingi muu stsenaarium? Vastus on eitav.

Juhin vaataja tähelepanu sellele, et Reinsalu ei vastanud mitte minu küsimusele, vaid esitas endale ise kolm küsimust ja vastas nendele. Aga olgu. Seeder räägib kogu aeg, et Kaja Kallas peab tagasi astuma. Miks ta peab?

Praegu ametis olev valitsus asus ametisse nn päikesetõusuvalitsusena, millega ka teie panite suuri lootusi. Realistlikult hinnates: suures plaanis see valitsus tööle ei hakanud. Viimane pool aastat oli ta täiesti paralüseeritud. Eesti on parlamentaarne riik. Parlament peab andma poliitilise mandaadi uuele programmile, mille järgi juhtida riiki järgmiste valimisteni. Meie arusaama järgi on asjakohane saada uus poliitiline mandaat. Eriti kriitilistes olukordades ei tohi käest lasta põhiseaduse juhtlõnga.

Kuidas te kavatsete oma elektriturureformi mõtte Reformierakonnale söödavaks teha?