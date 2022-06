VIDEO | Kaja Kallas: olen valmis tagasi astuma, kui Isamaa seda vajalikuks peab

Kallas ütles Delfile, et Reformierakonna soov on läbirääkimistega edasi liikuda tempokalt. „Arvestades seda, et me räägime üheksast kuust, millest kaks on suvekuud, üks on jõulukuu ja üks veel enne valimisi kuu,“ ütles Kallas ning lisas, et murekohad on teada, kuid nüüd tuleb lahendustes kokku leppida.

Isamaa on väljendanud, et tahavad kindlalt edasi liikuda perehüvitiste eelnõuga. Kas seda oleks nõus tegema ka Reformierakond, kui see nõudmine esitatakse?

Kallas märkis, et koalitsiooniläbirääkimistel osaletakse kolmekesi ning lõpuks peavad kõik oma nõudmistes tegema järeleandmisi, et kompromissini jõuda.

Aga obstruktsioon? „Kui see eelnõu võetakse tagasi, sest me otsime ühist lahendust, siis ei ole ka seda vaja,“ ütles Kallas.

Isamaa teatas eile, et valitsusse minnes on neil asju, mida nad kindlasti läbi ei laseks. Näiteks vihakõne ja vilepuhujate seaduse eelnõud. Kallas märkis, et nendes asjades räägitakse eelkõige omavahel läbi, mitte meedia vahendusel.

Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul väljendasid eile, et nad ootavad endiselt, et Kallas tagasi astuks. Kas tal on see plaanis?

„Kui me saame koalitsiooni kokku ja koalitsioonileppe sõlmitud, siis ma olen valmis asutama tagasi ja võtma riigikogult uue mandaadi, kui see on vajalik, et edasi minna,“ ütles Kallas.

Kas Kallas ei karda, et Isamaa võib siiski ümber mõelda ja minna koalitsiooni Keskerakonna ja EKRE-ga?

„Ma siiski usun, et kõik erakonnad oma kokkuleppeid peavad ja kui me saame kokkuleppele ja nad leiavad, et see uue mandaadi küsimine on vajalik, siis juba pärast seda, kui see kokkulepe on saavutatud, siis oleks väga kummaline alt ära hüpata,“ ütles Kallas.