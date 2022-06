Kaja Kallas Briti lehes: Euroopa peab tagama, et Kremli sõda Ukrainas ebaõnnestuks või veelgi hullem saab alles ees olema

Kreml on selgelt öelnud, et nende eesmärk on pühkida Ukraina maailmakaardilt. Selle Ukraina riigi ja inimeste hävitamise poliitika ametlik Venemaa antud nimetus on „denatsifitseerimine“. „Nats“ on lihtsalt iga ukrainlane, kes osutab vastupanu. Kogu seda retoorikat kasutatakse, et kujutada ukrainlasi vaenlastena ja teha neist pealtnäha legitiimne hävitamise sihtmärk. Ja see toimib. Lahinguväljadelt kuuleme, et Vene sõdurid on seda endale sisendanud ja kuuletuvad genotsiidikampaaniale.