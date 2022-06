EKRE liidrid: Jüri Ratasel ei jagunud julgust ega otsustuskindlust. Isamaa lükkas meie pakkumist edasi

Helmed arutlesid, et Reformierakonna peamine eesmärk ei ole moodustada head valitsust, vaid teha pingutusi selleks, et EKRE ei saaks tagasi võimule. Viimati kuulus EKRE koalitsiooni ligi poolteist aastat tagasi. Nad kukkusid opositsiooni, kui lagunes Jüri Ratase teine valitsus.

Helmed rääkisid, kuidas nad olid juba mitu nädalat käinud Isamaale rääkimas, et haridusminister Liina Kersnat (RE) tuleks umbusaldada seoses kiirtestide hangetega. Isamaa olevat neile öelnud, et võiks umbusaldada küll, aga parem teha seda hiljem.

„Samasugust lolli mängis ka Keskerakond,“ sõnas Mart Helme.

Helmed leidsid, et Isamaa tõrkumine näitas selgelt, et neil oli valik Reformierakonna kasuks juba langetatud.

Mart Helme rääkis, et hoolimata sellest käis Isamaa ka nendega kaude kosja sobitamas. Helme selgitas, et kui riigikogus valiti rahanduskomisjonile uut esimeest ja kandidaadiks oli Aivar Kokk (I), siis palusid Isamaa saadikud, et EKRE hääletaks ka Koka poolt. Seejuures olevat Isamaa lubanud EKREle, et kui hiljem valitsus koos kokku pannakse, siis tehakse aktsiisilangetused ära.

„See on avansi küsimine, ilma et meile kavatsetaks midagi tagasi makstaks,“ kommenteeris sellist palvet Mart Helme raadiosaates.

Keskerakond oli Helme arvates Koka kandidatuuriga nõus, sest lootis koalitsiooni Isamaaga. Keskerakonna enda kandidaat Jaak Aab valiti komisjoni aseesimeheks.

Etteheiteid jagus ka Keskerakonna esimees Jüri Ratasele. „Jüri Ratas mängis kõik šansid maha,“ ütles Mart Helme. „Õige hetk selle valitsuse kukutamiseks oli kaks kuud tagasi, sest siis oleks olnud Reformierakond peata.“

Mart Helme ütles, et Jüri Ratas tahab kindla peale välja minna. „Julge hundi rind on rasvane või haavleid täis. Nüüd on (Ratasel) haavleid täis.“

Martin Helme märkis, et praegu kõnelusi alustav võimalik koalitsioon Reformierakonna, sotside ja Isamaaga ei ole hea lahendus Eestile.