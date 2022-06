OTSEBLOGI | Zelenskõi: Ukraina väed on Hersoni vabastamisel edu saavutamas

Vene väed on viimaste ööpäevade jooksul täiendanud oma laskemoona- ja kütusevarusid, valmistudes pealetungiks Slovjanskile ja Siverskile, on eraldiseisvalt kinnitanud nii Ukraina relvajõudude peastaap kui USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW). Sjevjerodonetskis jätkuvad Venemaa ründeoperatsioonid, teatas Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai pühapäeval.

Okupeeritud Mariupolis võib tegelik hukkunute arv osutuda palju suuremaks, kui on teatatud. Purustatud majade rusude alt tuuakse surnukehi välja koos betooniga. Iga maja rusude all on 50-100 hukkunut, teatas Mariupoli linnavalitsus Telegramis.