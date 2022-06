OTSEBLOGI | Venemaa üritab Svjevjerodonetskit välismaailmast ära lõigata

Vene väed on viimaste ööpäevade jooksul täiendanud oma laskemoona- ja kütusevarusid, valmistudes pealetungiks Slovjanskile ja Siverskile, on kinnitanud nii Ukraina relvajõudude peastaap kui USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW).

Sjevjerodonetskis on olukord äärmiselt raske, teatas Luhanski oblasti kuberneri Serhi Haidai pühapäeval. Pühapäeva öösel hävitasid Vene väed juba teise Sjevjerodonetskisse viiva maismaasilla kolmest, teatas kuberner ühismeedias. Samuti pommitavad nad suurtükkidest linna kolmandat - viimast – viadukti.

„Venelased panevad kogu oma jõu sellesse, et Sjevjerodonetsk ära lõigata. Järgmised kaks-kolm päeva on märgilise tähendusega,“ kirjutas Haidai.

Laupäeval teatas Hersoni linnavolikogu, et Ukraina armee alustas vasturünnakut Kõselivka, Soldatske ja Oleksandrivka suunas. Tavriiske küla on täielikult vabastatud, lisas volikogu.

Okupeeritud Mariupolis võib tegelik hukkunute arv osutuda palju suuremaks, kui on teatatud. Purustatud majade rusude alt tuuakse surnukehi välja koos betooniga. Iga maja rusude all on 50-100 hukkunut, teatas Mariupoli linnavalitsus Telegramis.