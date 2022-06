„Jüri Ratas on iseenda võttest selili.“ Ühismeedias sai Isamaa otsus nii kiitust kui laitust

Otsus võis küll täna sündida, kuid see veel ei tähenda, et Eestil uus valitsus oleks. Isamaa juht Helir-Valdor Seeder on juba öelnud, et tänane otsus ei tähista uue koalitsiooni sündi, vaid alles koalitsiooniläbirääkimiste algust valitud kosilasega.