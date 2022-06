VIDEO | Priit Sibul: Isamaal häid variante ei olnud, tegime parima võimaliku valiku

Isamaa teatas, et alustab läbirääkimisi sotside ja Reformierakonnaga, mis sai otsustavaks?

Üks, mis volikogus selgus oli see, et Isamaal häid variante ei ole, et me tegime kõige parema valiku, mis meile tundus ja mis Eesti jaoks praegu olla saab. Need teemad, mis õhus on julgeolekust kuni sügisise kriisini, et inimestele volikogus tundus, et niiviisi on meil kõige parem võimalik neid lahendusi leida. Kõik andsid endale väga selgelt aru, et tulevad väga keerulised läbirääkimised.

Te ütlesite, et Isamaa jaoks häid valikuid ei ole. Kas see tähendab, et teie ei ole otsusega rahul?

Ma arvan, et kui me vaatame seda situatsiooni, kuhu peaminister Kaja Kallas on Eesti tüürinud kriisi ajal, siis me olime kategooriliste valikute ees, et me pidime ühe valiku langetama ja seda me tegime.

Kas te ikka veel ootate, et Kaja Kallas astuks tagasi?

Ma eeldan küll, et kui uue valitsuse kokku panemine hakkab, siis ikkagi formeeritakse uus koalitsioon nullist, mitte poolelt teelt.

Reformierakonna ja Isamaa vahel on selge lõhe lastetoetuste tõstmise eelnõu osas. Kuidas minnakse eelnõule vastu, mis osas on Isamaa nõus kompromisse tegema?

Nii nagu ma olen öelnud, siis Isamaa toetab perehüvitiste eelnõu praegusel kujul vastu võtmist. Kui kellelegi tundub, et midagi saab paremaks muuta, siis me ootame seda alternatiivi, mida arutada, aga meie arvates on see eelnõu mõistlik ja see tuleks vastu võtta.

Nüüd alles hakkavad läbirääkimised, aga mis hetkeks võiks valitsuse moodustamine tehtud olla?