VIDEO | Urmas Reinsalu: Isamaal on mõistlikum panustada läbirääkimistesse Reformierakonna ja sotsidega

Isamaa äsja teatas, et alustab koalitsiooni läbirääkimisi Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega. Miks otsustati nende kasuks?

See oli erakonna esimehe ettepanek. Me hääletust läbi ei viinud, oli rida arvamusi, aga lõpuks otsus langes ühehäälselt. Kindlasti me alustame neid läbirääkimisi heauskselt. Enne kui me arutasime võimalikest partneritest, me arutasime nendest poliitilistest positsioonidest, mida me loodame nende läbirääkimiste tulemustena saavutada. Eesti julgeolek, Eestimeelsus, eestikeelne haridus, inimeste toimetulek, rahva kestmine, demograafia, energeetika teemad. Panime paika rea neid positsioone ja leidsime, et meil on selle lähtekoha järgi on meil mõistlikum panustada läbirääkimistesse Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega. Kindlasti me täname nende konsultatsioonide eest Keskerakonda ja EKRE-t. See otsus ei ole poliitiliselt kuidagi välistav, et me eitame võimalikku poliitilist koostööd ka nende erakondadega.

Te ütlesite, et hääletust ei olnud, aga vastuargumente ikkagi oli. Mis need olid?

Ei, vastuargumente olemuslikult, mis oleks kutsunud ülesse vastupidisele seisukohale. Ma arvan, et küsimus ei olnud vastuargumentides, küsimus oli tähelepanekutes, mida tuleb silmas pidada erakonnal lähtudes Eesti huvidest. Kindlasti need kaks alternatiivi, mille üle volikogu otsuse langetas, need olid kindlasti legitiimsed alternatiivid, valik tuli teha ja me lähtusime nendest poliitilistest ootustest, mida on võimalik saavutada tõhusamalt ja me leidsime, et praegu me alustame läbirääkimisi ja teeme seda heauskselt. Loodame tõhusatele läbirääkimistele valitud partneritega.

Isamaa suur eesmärk on perehüvitiste tõstmine. Kuidas nüüd Reformierakonnaga lähenetakse sellele eelnõule? Kuidas kompromisse tehakse?