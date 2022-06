VIDEO | Jüri Ratas: ainus tõsiseltvõetav alternatiiv Reformierakonnale on Keskerakond. Töötame edasi opositsioonis

Mida nüüd Keskerakond pärast Isamaalt korvi saamist edasi teeb?

„Keskerakond seisab edasi nende põhimõtete eest, mille eest oleme viimastel nädalatel seisnud,“ vastas Ratas. Ta loetles inimeste sotsiaalmajandusliku toimetuleku eest seismist kõrges inflatsioonis, kus hinnad on kallinenud juba üle 20%, ning soovi minna edasi laste- ja peretoetuste eelnõuga. Ratas lisas, et Keskerakonna soov on pakkuda ka eelseisval kütteperioodil toetusmeetmeid ja reformida maksupoliitikat, aga ka laiemalt energiaturgu.

„Ja nüüd on meie roll teha seda opositsioonis,“ ütles Ratas.

Ratas oleks väga üllatunud, kui ei sünniks Reformierakonna-sotside-Isamaa koalitsiooni. „Sealt sünnib see koalitsioon. See on minu prognoos.“

Ratase hinnangul näitab see, et Eestis on ainus tõsiseltvõetav alternatiiv Reformierakonnale ja see on Keskerakond.

Ratas ütles, et Keskerakond ei kavatse taanduda praegu riigikogu menetluses ja eelmise koalitsiooni lõhki ajanud peretoetuste eelnõust.

Kas Keskerakond plaanib siiski Isamaad enda poole üle tõmmata, samal ajal kui käivad läbirääkimised Reformierakonna ja sotsidega, näiteks meelitades peaministrikohaga?

Ratas ütles, et Keskerakonnal ei ole tingimata vaja peaministrikohta. „Isamaa on oma otsuse teinud. Ega meie kuidagi Isamaad ümber veenda ei saa,“ ütles Keskerakonna juht. „Soovin neile jõudu Reformierakonna juhitud koalitsioonis.“

Kas Ratas on tänase Isamaa otsuse pärast ka pettunud?

Pettunud Ratas enda sõnul ei ole. Ta kordas juba varem öeldut, mida sai üle korratud ka nende äsja lõppenud volikogul, et Keskerakond ei lähe igasse koalitsiooni. „Meil on jõudu täna töötada opositsioonis.“

Eelarve tasakaal ei peaks Ratase arvates olema praeguses inflatsioonis peamine prioriteet.

Keskerakonnaga seotud korruptsioonikaasuste tõttu Ratase sõnul n-ö puhastumise eesmärgil opositsiooni minna ei ole vaja.