USA president Joe Biden ütles reedel toimunud poliitilisel korjandusel, et USA-l oli kindel teadmine Venemaa kavatsusest tungida Ukrainasse, ent Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi ei võtnud hoiatusi kuulda. Ukraina presidendikantseleist vastati talle, et Ukraina oli sõjaks valmis ning et tegemist on mõttetu süüdistusega.