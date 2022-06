Biden: Zelenskõi ei võtnud hoiatusi Venemaa peatsest sissetungist kuulda

Biden nentis, et Zelenskõi polnud ainus, kes infot Venemaa kavatsustest ei uskunud, vahendab Bloomberg.

„Ma tean, et paljud inimesed arvasid, et ma võib-olla liialdan, aga ma teadsin, ja meil oli andmeid, mis seda toetasid, et [Venemaa sõjavägi] ületab [Ukraina] piiri. Polnud kahtlustki. Ja Zelenskõi ega paljud teisedki inimesed ei tahtnud seda kuulda,“ ütles Biden reedel Los Angeleses toimunud poliitilisel rahakogumisel.