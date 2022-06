FOTOD ja VIDEO | Isamaa alustab koalitsioonikõnelusi Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega

Otsus võis küll täna sündida, kuid see veel ei tähenda, et Eestil uus valitsus oleks. Seeder ka juba öelnud, et laupäevane otsus ei tähista uue koalitsiooni sündi, vaid alles koalitsiooniläbirääkimiste algust emma-kumma kosilasega.

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles pressikonverentsil, et volikogu kaalus otsust väga põhjalikult, vaadati erinevate variantide plusse ja miinuseid ning vaagiti erinevaid aspekte. „Jõudsime otsuseni, et Isamaa alustab läbirääkimisi Reformierakonna ja sotsidega. Ja loomulikult ei langetanud me otsust, et üks või teine koalitsioon. Tuletan meelde, et see on alles algus. Ma loodan, et jõuame ühisosani, mis võimaldab valitsuse moodustada,“ lausus ta.

Seeder luges ette ka tingimused, mille puhul ollakse valmis koalitsiooni minema. Nende hulka kuulus nii julgeoleku tugevdamine, perehüvitiste eelnõu vastu võtmine, energiareform, eestikeelne haridus ja kõrghariduse rahastamine ning võitlus inflatsiooniga. „Ja viimaks tuleb mõned asjad külmutada. Vähemalt Isamaa osalusel ei lähe valitsus edasi Eesti-Venemaa piirilepingu sõlmimisega. See ei ole mõistlik pikas perspektiivis ega tänases olukorras. Ühtlasi kõik, mis puudutab vihakõne ja seda vilepuhumisseadust. Seda me kindlasti ei toeta ja selliseid algatusi järgmine valitsus kindlasti vastu ei peaks võtma,“ rääkis Seeder.

Seeder märkis, et Isamaa tahab valitsuse panna kokku nii kiiresti kui võimalik. „Kas see on võimalik jaanipäevaks? Ma selles kindel ei ole,“ ütles Seeder.

Nädala alguses ütles Seeder, et tal on kindel koalitsioonipartneri eelistus. Kas Reformierakond ja sotsid oligi see eelistus? „See, mis on volikogu ja erakonna enamuse tahe, see on ka minu tahe antud juhul. Ma tunnetasin seda, et minu süda tuksub ühes rütmis Isamaa erakonna südamega ja minu mõte liigub kollektiivse mõttega koos,“ ütles Seeder.