Eksperdid: Putini kinnisidee on Ukraina, mitte Narva tagasi võtmine

Putin on lähi päevade jooksul öelnud välja kaks mõtlema panevat lauset. Seda, et ta soovib Narvat tagasi võtta ning ta on valmis alustama maailmasõda. Ekspertide hinnangul on see sõnum suunatud pigem venelastele endile, et ennast suuremana näidata, mitte aga meile eestlastele ning konkreetsed plaanid Eesti suunal puuduvad.