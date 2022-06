Politsei otsib Tartumaal kadunud 16-aastast Mari-Lyd

Mari-Ly jooksis ära 30. mail, kui ta Tartus arsti juures käis. Neiu pidanuks peale arstilkäiku naasma Maarjamaa hariduskolleegiumi, kuid sinna ta tänaseni tagasi läinud ei ole. Ka ei ole teda sest ajast saati õnnestunud tabada lähedastel ega kooliperel. Võimalik on, et neiu viibib Tapal oma sõbra juures, kuid erinevate aadresside ja paikade kontrollimisel politseinikud teda leidnud ei ole. Välistatud ei ole aga seegi, et neiu liigub teistes piirkondades.