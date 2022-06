ÜLEVAADE | Laupäeval rullub lahti valitsuskriisi uus vaatus, kui Isamaa valib endale peigmehe. Kuidas me siia jõudsime?

Kuid Kaja Kallas on juba jõudnud nuriseda Isamaa venitamistaktika pärast. „Eks me ootame, kuni Isamaa otsustab,“ ütles Kallas neljapäeval. „Kuigi mul on kahju, sest meie soov oli liikuda väga kiiresti, et selline olukord ei kestaks pikalt nagu praegu, kus on vähemusvalitsus. Millegipärast Isamaal on aega küll.“