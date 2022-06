OTSEPILT | Mis toimub Ukraina rinnetel? Mida toovad lähinädalad?

Ukraina sõjaväeluure asejuht Vadim Skibitski rääkis Guardianile, et Ukraina kaotab Venemaa vastu rindel oma positsioone ja püsib praegu ainult läänest pärit relvadel. „Praegu käib suurtükisõda,“ ütles Ukraina sõjaväeluure asejuht ja lisas, et Ukraina jääb suurtükiväe osas vastasele kõvasti alla. „Nüüd sõltub kõik sellest, mida [lääs] meile annab,“ ütles Skibitski Guardianile. „Ukrainal on üks suurtükk 10-15 Vene suurtüki vastu.