Friikartulite tuleproov ehk seitse topsi friikaid, mida pead oma elu jooksul kindlasti proovima

Kebaboomi rull- ja pitakebabid on saanud legendaarseks ilmselt kõigi seas, kes kebabist lugu peavad. Siit aga väike õppetund eluks, nimelt kui ma selle eksperimendi raames kebabi friikatega tellisin, siis üllatus üllatus, friikad olid rulli sees (mis küll maitses suurepäraselt). Aga et eksperiment oleks aus, tegin siiski uue tellimuse, seekord ikka valikust selgelt eraldi friikartulid tellides. Ja tore on, sest kuigi friikad kebabirullis olid väga head, saabus järgmises karbis midagi äärmiselt huvitavat. Tuleb tunnistada, et friikartuli kuju mängib päris suurt rolli selle osas, kuidas see maitseb. Ilmselt võib seda nimetada innovatsiooniks, aga vau, see on ideaalne viis kuidas suurepärase tekstuuriga kartulile rohkem kastet peale saab. Ja kastme kogus on ka täpselt selline, et vaid õige pisut pead end tagasi hoidma, ning jätkub tervele karbile.

Viru Burger on kiirelt vallutanud paljude tänavatoidusõprade südamed, pannes kokku peadpööritavalt head burgerid. Üllataval kombel (nagu ka Uulitsa puhul) ei ole ma seni veel nende friikartuleid proovinud. Friikate saabudes ja nende karbi kaant kergitades tabab mind soe aroomipilv, mis paneb suu vett jooksma ning meenutab natuke lõkke peal või siis tuhas küpsetatud kartuleid. Friikate pealispind on krõbe ja sisu sulavalt pehme. Kaasa tulnud chipotle kaste paneb suu mõnusalt huugama ja mõjub nagu ergutav maitselaeng, seega kui väsimus on peal, siis need friikad selle kastmega mõjuvad nagu tass tulist kohvi, mis läidab sinu sisemise leegi. Terava kastme üks pluss on veel see, et seda iga friika peale nii palju ei pane, seega jätkub kastet terve karbi jaoks väga kenasti.

Tänavatoidu lipulaev Uulits ei ole vast kellelegi võõras, kuid isiklikult olen alati pigem teinud tutvust nende burgeritega, kuid kui sealsed friikad on samal tasemel, siis peaks olema tegemist tõelise elamusega. Ja tuleb tõele au anda, et kui Uulitsa bataadifriikad kohale jõudsid, siis karpi avades oli täpselt sama tunne, mis John Travoltal filmis „Pulp Fiction“, kui ta salapärast kohvrit avas. Yeah, we happy! Bataadifriikate väline tekstuur on aga mõnusalt krõbe ning pealispind tugevalt soolane. Nendega ühes saabunud basiilikukaste oleks nende jaoks justkui loodud, suurepärane segu särtsakast ning mahedast. Natuke nukker on aga see, et kastmega peab säästlikult ümber käima kui soovid, et seda igale friikale jaguks. Võibolla on neil siiski õigus, kes arvavad, et tulevik ongi bataadi päralt…

Friikabaar

Liiga kaua on friikad elanud burgeri varjus ja olnud sidekick’i staatuses. Friikabaari üllas missioon on tõsta krõbedad kartulihõrgutised peategelase rolli ning tuleb tunnistada, et nad teevad seda päris hästi. Pean siinkohal nentima, et nende menüüd vaadates oli mul kange kiusatus veidi sohki teha ja võtta endale nende vegan kimchi friikad, kuid südametunnistus ei lubanud. Friikad ise aga saabusid meeldivalt suure kastmetopsiga ja tekstuur oli väga huvitav, väljast küll krõbe ning seest mitte küll nii pehme, kuid samas mõnusalt vetruv. Küll aga sattus mulle selle laariga palju selliseid friikaid, mis olid pigem pisikesed. Ühest küljest maitsevad need mulle isegi rohkem kui suured, kuid kastet on neile jällegi raskem peale saada. Vegan kimchi friikad saavad aga lähitulevikus kindlasti proovitud!

Veg Machine

Veg Machine on nagu rahvamassi seas kohatud eluarmastus, lihtne on temast Balti jaamas mööda kõndida, kuid kui sa korra tema toitu proovid, siis ei saa sa sellelt letilt enam kunagi oma silmi ning need burgerid ja võikud hakkavad sinu unenägusid külastama. Tehes tutvust esmakordselt nende friikatega pean jällegi tõdema, et sooritus on suurepärane. Nagu Kebaboomis, on ka siin tegemist huvitava kujuga, mis on kastme tõstmiseks ideaalne ja paigutub igasse suu osasse nagu valatud, julgustan katsetama! Veg Machine teeb basiilikukastet, mis on rikkalik ja kreemine ja see on väga hea, sest friikad ise on päris soolased. Kuid järgmine kord tasub kaks kastet tellida, see on seda tõesti väärt.

VLND

VLND Burgeri tähelend tänavatoidu suures taevas kestab endiselt eredalt, kuid kas selles burgerigurmaanide armastatud menüüs on ka oma koht friikatele? Võib julgelt väita, et on küll, sest VLND rikkalik ja mahlane maitsebukett ei jäta kartulit unarusse, vaid teeb ka sellega imesid. VLND kuldsed friikad, mida katavad mõnusad soolakristallid, on väljast krõbedad ja seest pehmed ning ma ei tea, kas see on mu õnnepäev, kuid kõik kartulid on selles karbis ideaalses suuruses. Juustukaste, mida kroonivad punase paprika tükid, paneb igal ampsul silmi sulgema ja ning avalikus kohas süües peab ettevaatlik olema, et kahtlustavaid pilke ei püüa. Samas võib kindel olla, et kui keegi peaks sind nägema neid friikaid nautimas, mõtleb ta oma peas „I’ll have whatever he’s having please“.

McDonald's®

On üsna suur tõenäosus, et ka sinu esimene friikaelamus saabus McDonald’si lasteeine värvilises karbis ja ise võin öelda, et väiksena ma burgerist suuremat ei hoolinudki, sest mänguasjalt jäi täpselt niipalju tähelepanu üle, et paar ketsupist läbi lastud friikat endale suhu poetada. Mis puutub aga McDonald’si friikartulites praegu, siis neil on ikka tõsine nostalgiaväärtus juures, isegi need valge plastiktoruga õhupallid tulevad aegade hämarusest meelde. Friikad ise on äärmiselt lihtsad, kuid väga maitsvad, selle õige krõbeda tekstuuri ning õhulise sisemusega, mis keele peal toredalt maitseks valgub. Kõrvale valitud küüslaugukaste on samuti väga hea, kuid kastmesõpradel tasub kindlasti teine juurde võtta, sest ühest jääb paraku selle topsi puhul vähemalt mulle väheks.